Семьи в Карелии увеличили траты на алкоголь

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Потребительские расходы домашних хозяйств в Карелии за последние 7 лет выросли, в среднем, в 1,5 раза: выросли траты на алкоголь и сократились расходы на промтовары.
Это следует из отчета Карелиястата "Потребительские расходы домашних хозяйств Республики Карелия" за 2010-2017 годы по материалам выборочного обследования 425 бюджетов домашних хозяйств.
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
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