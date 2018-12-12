Семьи в Карелии увеличили траты на алкоголь

Потребительские расходы домашних хозяйств в Карелии за последние 7 лет выросли, в среднем, в 1,5 раза: выросли траты на алкоголь и сократились расходы на промтовары.

Это следует из отчета Карелиястата "Потребительские расходы домашних хозяйств Республики Карелия" за 2010-2017 годы по материалам выборочного обследования 425 бюджетов домашних хозяйств.

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