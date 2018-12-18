Семидесятилетняя Алла Пугачева даст концерт

Примадонна российской эстрады выйдет на сцену после 10-летнего перерыва.

Знаменитая российская певица Алла Пугачева обрадовала многочисленную армию поклонников новостью о грядущем возвращении на сцену. Об этом примадонна сообщила в своем инстаграм-аккаунте, опубликовав афишу планируемого концерта. На плакате указано, что артистка выступит в Государственном Кремлевском дворце. Грандиозное мероприятие состоится 17 апреля следующего года – ровно через два дня после Дня рождения Аллы Борисовны. В этот день женщина, которая поет, отметит 70-летний юбилей. Концерт анонсирован с названием "Алла Пугачева. P.S.". Судя по этой надписи, других сольных выступлений исполнительница не планирует, пишет "Узнайвсе".

"В жизни раз бывает 70 лет", прокомментировала в своем блоге радостную для многих весть певица. Знаменитость добавила: "Дай Боже сил мне на этот вечер". Конечно, подписчики с восторгом восприняли новость о возвращении на сцену звезды российской эстрады, даже если оно планируется всего один раз, и пожелали ей здоровья, сил и удачи не только на предстоящем мероприятии, но и в жизни.

При этом поклонники отметили, что знаменитость не выглядит на свой возраст и даст фору молодым исполнителям.

Редакция сайта uznayvse.ru хочет добавить, что об уходе со сцены Алла Борисовна сообщила еще в 2009 году. За это время артистка ни дала не единого сольного концерта.