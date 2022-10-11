Семья из Карелии победила во всероссийском конкурсе «Семья года»

Семья Прокофьевых из Муезерского района стала победителем всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Золотая семья».

В День матери, 27 ноября, прошла торжественная церемония награждения победителей всероссийского конкурса «Семья года» на телеканале ОТР. Семья пенсионеров Алика и Галины Прокофьевых из Карелии победила в номинации «Золотая семья». Ветераны труда, рабочий и учительница, из Муезерского района прожили вместе 52 года. Пара воспитала двух дочерей.

Как рассказали организаторы мероприятия, в этом году победителями главного семейного конкурса страны стали 85 семей со всей России: «Многодетная семья» - 20 семей, «Молодая семья» - 13 семей, «Сельская семья» - 18 семей, «Золотая семья» - 12 семей, «Семья – хранитель традиций» - 22 семьи.

В Оргкомитет конкурса поступило 355 представлений на семьи-победители региональных конкурсов.