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Семья из Кеми лишилась 100 тысяч рублей, пытаясь сдать жилье квартиранту

Новости. Общество
14:06, 22 Февраля 2021
фото: © Depositphotos / leungchopan
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Мошенник обманул семью из Кеми, притворившись "будущим квартиросъемщиком", сообщили в МВД Карелии.

Как рассказали в МВД Карелии, женщина разместила объявление о сдаче жилья на известной интернет-площадке. "Будущий квартиросъёмщик" нашёлся быстро. В телефонном разговоре мужчина пояснил, что якобы нашёл работу в Кеми, поэтому вскоре переедет в нашу республику.

Предложение об аренде его заинтересовало. Бронь предложил подтвердить предоплатой. Только вот, чтобы получить задаток, женщине необходимо было подъехать в банк и воспользоваться терминалом. В тот момент выполнить просьбу собеседника горожанка не могла ввиду своей занятости. Но человек на том конце провода настаивал сделать это незамедлительно. В итоге в финансовое учреждение она отправила супруга, которому передала свой мобильный телефон и банковскую карту. Звонивший ловко запутал мужчину, который, думая, что ему переводят деньги, самостоятельно через банкомат перечислил часть личных сбережений злоумышленнику. Кроме того, аферист вынудил мужчину раскрыть реквизиты нескольких счетов, а также озвучить коды из смс. После чего произошли несанкционированные транзакции. В общей сложности у семьи похитили более 100 000 рублей.

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