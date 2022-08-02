Семья из Петрозаводска заблудилась на горе Змейка в Минводах

Петрозаводчанка с двумя детьми потерялась в лесу на склоне горы Змейка в Минводах.

Инцидент произошел 3 августа. Туристы из Карелии, петрозаводчанка с двумя детьми, вечером пошли прогуляться по горе Змейка, но сбились с маршрута, заблудились и не смогли сойти с возвышенности. Об этом пишут «Аргументы и факты — Ставрополь» со ссылкой на телеграм-канал городской «Службы спасения-112».

«Спасать женщину и двух детей отправились сотрудники чрезвычайного ведомства. Полицейские нашли семейство раньше — у кладбища со стороны хутора Привольного. Медицинская помощь гостям из Петрозаводска не потребовалась», — сообщает издание.