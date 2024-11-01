Семья участника СВО в Карелии получила новую квартиру

В канун Дня народного единства семья карельского бойца получила новую квартиру.

Семья Алексея Комкова, участника специальной военной операции, получила ключи от новой благоустроенной квартиры в поселке Куркиёки. Об этом сообщили в администрации Лахденпохского района.

Как сообщается, торжественную церемонию вручения ключей провели глава администрации Лахденпохского муниципального района Оксана Жесткова и глава Куркиёкского сельского поселения Сергей Новожилов. Супруга военнослужащего, Анастасия Комкова, не скрывала волнения и радости: «Очень волнуюсь, все-таки не рядовое событие! Эмоции зашкаливают! Квартира очень нравится, она значительно лучше той, в которой мы сейчас живем. Муж тоже хотел бы сегодня быть здесь. Не получилось. Но мы его дождёмся!»

У Алексея и Анастасии трое детей — девочки уже выбрали себе комнаты в новой квартире и строят планы на будущее.

Как отметили в администрации Лахденпохского района, Алексей Комков стал вторым жителем района, участником СВО, который получил благоустроенное жилье по региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда. По словам директора МКУ «КИО ЖКХ» Артёма Косулина, до конца года планируется приобрести еще две квартиры для семей военнослужащих.