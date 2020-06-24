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Семьям с детьми до 16 лет дополнительные 10 тыс рублей Пенсионный фонд перечислит без заявления

Новости. Общество
10:13, 25 Июня 2020
фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Пенсионный фонд самостоятельно выплатит семьям с детьми до 16 лет дополнительные 10 тысяч рублей по указу президента.

Пенсионный фонд России в июле начнет единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет, которая составит 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Средства будут дополнительно предоставлены к ежемесячной выплате 5 тыс. рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям согласно указу президента РФ от 7 апреля 2020 года № 249 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей".

Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении выплат 5 тыс. и 10 тыс. рублей.

Родителям, усыновителям и опекунам, которые уже получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная июльская выплата 10 тыс. рублей будет предоставлена автоматически, подавать новое заявление не нужно.

Родители и опекуны, которые пока не обратились за указанными выплатами, получат дополнительные 10 тыс. рублей после того, как подадут заявления о выплате на детей до 3 лет либо о выплате на детей от 3 до 16 лет. На это есть больше трех месяцев – соответствующие заявления принимаются до 30 сентября включительно. В случае их одобрения и перечисления средств дополнительная выплата 10 тыс. рублей предоставляется семье без какого-либо заявления.

Еще раз отметим, для получения выплаты 10 тыс. рублей за июль родителям и опекунам не надо никуда обращаться и подавать каких-либо заявлений – средства предоставляются автоматически.

Начиная с апреля выплаты по указу президента уже получили почти 19 млн семей, воспитывающих 25,5 млн детей. Общая сумма выплат им достигла 274 млрд рублей. Ежемесячная выплата 5 тыс. рублей предоставлена 4,1 млн семей на 4,4 млн детей, единовременная выплата 10 тыс. рублей предоставлена 14,8 млн семей на 21 млн детей.

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