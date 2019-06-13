Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение.

Об этом сообщил сын продюсера Бари Алибасов –младший.

Ранее он пообещал 800 тысяч рублей за возвращение сбежавшего Чучи породы канадский сфинкс, либо выступление группы "На-На", пишет издание "РИА Новости".



По словам Алибасова-младшего, помощник продюсера проверил кота и выяснил, что вернули не то животное.

"Помощница не узнала ни фамилию человека, принесшего кота, ни даже не сняла на видео, как произошла передача. В итоге у нас сейчас минус 800 тысяч и новый чужой кот в офисе", – рассказал собеседник "РИА Новости".



Алибасова госпитализировали в НИИ имени Склифосовского 4 июня, после того как он по ошибке выпил средство для очистки труб. Медики диагностировали у продюсера ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.



Продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей.