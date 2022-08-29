Сенатор от Карелии Игорь Зубарев: голосовать три дня — правильное решение

Представитель Карелии в Совете Федерации РФ отдал свой голос сегодня на выборах Главы республики.

Голосование в Карелии продолжается второй день, выборсделали уже 72655 жителей Карелии.В их числе член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Республики Карелия Игорь Зубарев. Сегодня утромон проголосовал на избирательном участке № 36 в Соломенном.

«Я хочу призвать нашу молодежь, которая последнее время в виртуальном пространстве все больше политически ориентирована, все больше высказывается, взять пример со старшего поколения, найти время выйти из дома и сделать свой осознанный выбор. Только это нам даст возможность жить в стабильном и правовом государстве», — сказал Игорь Зубарев.

Выборы Главы республики, депутатов органов местного самоуправления и глав муниципальных образований проходят в течение трех дней, чтобы у каждого жителя республики была возможность прийти на избирательный участок и проголосовать. Игорь Зубарев сказал, что для нашей республики это имеет большое значение.

«Традиционно в это время все заканчивают свои дачные дела, сбор ягод и грибов. Я думаю, что это очень правильное решение — дать три дня для того, чтобы все успели проголосовать», ― сказал Игорь Зубарев.

Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00 в субботу и воскресенье, 10 и 11 сентября.