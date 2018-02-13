Сенатор от Карелии займет высокий пост в Совете Федерации

Представитель Карелии Александр Ракитин может занять кресло первого заместителя председателя комитета по обороне и безопасности в Совете Федерации.

Действующий первый зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич вскоре покинет этот пост. Сенатор лично подтвердил свое решение прессе. Известно, что Клинцевич станет рядовым сенатором, членом комитета.

Как сообщает источник РИА Новости, освободившийся пост первого зампреда займет сенатор от Карелии Александр Ракитин, который до сентября 2017 года занимал должность руководителя УФСБ по Западному военному округу.



Вопрос о назначении Ракитина вместо Клинцевича рассмотрят в среду.