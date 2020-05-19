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Сенаторы предложили повысить возраст продажи алкоголя

Новости. Общество
22:00, 19 Мая 2020
фото: © Антон Вергун/ТАСС
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Совет Федерации собирается рекомендовать правительству повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.

Первый замглавы социального комитета палаты Валерий Рязанский отметил, что сенаторы готовят свои предложения и внесут их в проект постановления по итогам "правительственного часа", который пройдет 20 мая с участием вице-премьера Татьяны Голиковой, пишет издание "РИА Новости".

По словам Рязанского, в условиях пандемии тема здоровья нации "приобретает особую актуальность, нужно укреплять иммунитет".
 
Также сенаторы просят Госдуму ускорить рассмотрение законопроекта об ограничении курения табака. При вступлении в силу документ в том числе запретит продажу снюсов и курение кальянов в общественных местах. Кроме того, электронные сигареты приравняют к обычным.

Подумать о повышении возраста продажи спиртных напитков предложил министр здравоохранения Михаил Мурашко 13 мая. Он отметил, что в России среди юношей после 18 лет начал расти показатель смертности от употребления алкоголя. По словам замглавы ведомства Олега Салагая, повышение минимального возраста продажи крепких напитков станет эффективной мерой, которая поможет не только снизить прямые риски для здоровья, но и сократит количество ДТП, преступлений и других "негативных социальных последствий".

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Комментарии

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кир
2020-05-19 22:02:06
Не поможет.
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