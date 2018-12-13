Сенаторы приедут в Карелию

Рабочий визит в Карелию делегации Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля пройдет 18 декабря.

"Возглавляет комиссию председатель Комитета по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов", - рассказали в карельском парламенте.

Выездное мероприятие делится на три блока. В рамках каждого из них сенаторы планируют посетить различные объекты, в том числе ДОК "Калевала", Онежский судостроительно-судоремонтный завод, водопроводные очистные сооружения АО "ПКС-Водоканал", спортивный комплекс "Курган" и др.

Сенаторы планируют провести ряд встреч, в частности, с многодетными семьями и представителями паралимпийского спорта", - пояснили в парламенте.