Кижи и Сенную Губу свяжут с Петрозаводском «социальные» рейсы

С 14 июня попасть в Кижские шхеры из Петрозаводска станет проще, сообщили в Минтрансе Карелии.

Протокол рассмотрения заявки на оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом размещен на сайте госзакупок. Заключение контракта с предприятием ООО «Модуль-П Плюс» запланировано на 12 июля, открытие сообщения — на 14 июля.

Рейсы будут выполняться трижды в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям.

Билет от Петрозаводска до Кижей составит 1005 рублей, до Сенной Губы — 908 рублей, из Сенной губы в Кижи можно будет добраться за 152 рубля.

Дети младше 5 лет будут проезжать бесплатно, с 5 до 12 лет — за половину стоимости взрослого билета.

Расписание движения будет размещено на сайте Минтранса после того, как пройдет согласование.