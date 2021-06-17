Серьезная авария произошла на выезде из Петрозаводска, есть пострадавший (ФОТО и ВИДЕО)

На Суоярвском шоссе микроавтобус протаранил машину дорожных рабочих.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появилось видео последствий аварии на Суоярвском шоссе. Недалеко от Силикатного кольца, напротив заправки, в машину дорожных рабочих въехал автомобиль. Видно, что на месте ДТП стоят пожарный автомобиль и реанимация.

Как уточнили в пресс-службе ГИБДД, сегодня, 17 июня, в 16:45 в стоящий неподвижно автомобиль ГАЗ дорожных рабочих врезался микроавтобус Toyota. Пассажир микроавтобуса, 32-летний мужчина, с многочисленными травмами был госпитализирован в БСМП. Дорожные рабочие, равно как и водитель иномарки, не пострадали. Автомобили получили технические повреждения. Причины аварии выясняются.