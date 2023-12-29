Серьезный пожар потушили в городе на западе Карелии

Хозяин загоревшейся квартиры из-за пьяного состояния не смог объяснить, из-за чего произошел пожар.

Пожар в квартире трёхэтажного дома произошел вчера вечером, 29 декабря, в Сортавале. Об этом сообщили в паблике местной пожарной части.

Сигнал на пульт диспетчера поступил в 20.43. Через несколько минут пожарные Сортавалы и Хелюля были на месте. В доме по адресу: улица 40 лет ВЛКСМ, 17, полыхала квартира на последнем этаже.

Из горящей квартиры пожарные спасли троих человек, одной женщине понадобилась медицинская помощь. Ещё шестеро человек были эвакуированы из соседних квартир.

Загорелась квартира с кухни. Пожарные быстро потушили пламя. Погибших не было. Хозяин квартиры находился в пьяном состоянии и объяснить, что именно загорелось, не смог.