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Новости. Общество
19:10, 29 Июня 2018

Сергей Лазарев поделился раритетным видео со своего школьного выпускного

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Сергей Лазарев поделился трогательным воспоминанием своей школьной юности.

Роликом, на котором ученику 11-го "Б" класса Сергею Лазареву вручают аттестат хорошиста, артист поделился впервые, пишет Hello.

"Эксклюзив! Мой выпускной (1999 г.). Речь директора школы № 1061 Маргариты Петровны Пыльновой обо мне))) ну и овации зала. Я к аплодисментам с детства привык))) Эх, беззаботное было время) совсем другие были ученики, молодежь, учителя, да и вообще мир. Тогда иметь пейджер было высшей крутостью. Мы звонили по определенному номеру и диктовали диспетчеру сообщение для абонента! И оно приходило ему на пейджер. Ни мобильных телефонов, ни соцсетей, ни ютюба! Ничего не было! Эх, другая жизнь как будто... да и век другой)) прошлый)) С выпускным всех выпускников нового поколения и нового времени!" - написал в Instagram под видео Сергей.

От воспоминания о юности и теплых слов директора школы, которая отзывалась о Лазареве как о капризном, настырном, но добром и порядочном ребенке, поклонникои пришли в восторг. Они отметили, что за годы Сергей не растерял ни одно из своих положительных качеств.

 

Эксклюзив! Мой Выпускной(1999г.) Речь директора школы 1061 Маргариты Петровны Пыльновой обо мне))) ❤️ ну и овации зала😂😂 я к аплодисментам с детства привык))) эх, беззаботное было время) совсем другие были ученики, молодежь, учителя, да и вообще мир. Тогда иметь пейджер было высшей крутостью. Мы звонили по определенному номеру и диктовали диспетчеру сообщение для абонента! И оно приходило ему на пейджер. Ни мобильных телефонов, ни соц.сетей, ни ютюба! Ничего не было! Эх, другая жизнь как будто... да и Век другой)) прошлый)) с Выпускным всех выпускников нового поколения и нового времени!!

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

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