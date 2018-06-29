Сергей Лазарев поделился раритетным видео со своего школьного выпускного

Сергей Лазарев поделился трогательным воспоминанием своей школьной юности.

Роликом, на котором ученику 11-го "Б" класса Сергею Лазареву вручают аттестат хорошиста, артист поделился впервые, пишет Hello.

"Эксклюзив! Мой выпускной (1999 г.). Речь директора школы № 1061 Маргариты Петровны Пыльновой обо мне))) ну и овации зала. Я к аплодисментам с детства привык))) Эх, беззаботное было время) совсем другие были ученики, молодежь, учителя, да и вообще мир. Тогда иметь пейджер было высшей крутостью. Мы звонили по определенному номеру и диктовали диспетчеру сообщение для абонента! И оно приходило ему на пейджер. Ни мобильных телефонов, ни соцсетей, ни ютюба! Ничего не было! Эх, другая жизнь как будто... да и век другой)) прошлый)) С выпускным всех выпускников нового поколения и нового времени!" - написал в Instagram под видео Сергей.

От воспоминания о юности и теплых слов директора школы, которая отзывалась о Лазареве как о капризном, настырном, но добром и порядочном ребенке, поклонникои пришли в восторг. Они отметили, что за годы Сергей не растерял ни одно из своих положительных качеств.