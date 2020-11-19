Сергей Пирожников рассказал, какие изменения ждут индустрию туризма в 2021 году

Основатель компании "Купибилет" Сергей Пирожников предсказал, какие тренды будут определять развитие туриндустрии в 2021 году.

С приходом пандемии закрытие авиасообщения между странами, введение обязательного карантина для туристов и многие другие факторы оказали существенное влияние на туристическую отрасль. Однако это вовсе не означает, что туризм умер — он жив, но отныне будет не таким, к которому мы привыкли. Основатель компании "Купибилет" Сергей Пирожников назвал пять трендов индустрии туризма в 2021 году: "Внутренний туризм как альтернатива международному", "Уменьшение глубины покупок из-за нестабильности в области перелетов", "Снижение количества прямых перелетов", "Концепция Business pleasure" и "Быстрый переход туристической отрасли в цифру".

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