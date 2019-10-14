Серийного вора поймали в Петрозаводске

За полмесяца в одиночку он похитил 5 велосипедов из подъездов, сообщили в МВД Карелии.

Так, сотрудники полиции установили подозреваемого – 33-летнего горожанина. Мужчина рассказал правоохранителям, что для демонтажа антикражных устройств использовал ножницы по металлу. Похищенное продавал.

Кражу еще двух велосипедов из подъезда многоэтажного дома в микрорайоне Сулажгора он совершил в сговоре со знакомым.

Возбуждены уголовные дела.