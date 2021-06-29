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Северный ветер и +21°С ожидают жителей Карелии в первый день июля

Новости. Погода
17:00, 30 Июня 2021

О погоде на 1 июля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 1 июля будет переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, северный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +12, +14°С, днем потеплеет до +19,+21°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью и утром местами небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный умеренный.

Ночью похолодает до +10, +15°С, днем воздух прогреется до +17, +22°С, местами до +25°С.

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