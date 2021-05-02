Сезон клещей начался - МЧС Карелии объяснило населению, куда бежать

МСЧ Карелии подготовило разъяснения, что делать жителям республики, пострадавшим от укусов клещей - опасный сезон уже начался.

Памятка для населения размещена на странице ведомства Вконтакте.

По мнению специалистов, удалить клеща лучше в поликлинике по месту жительства или в травматологическом пункте. Удаленного клеща следует поместить в чистый, герметично закрывающийся флакон и доставить для исследования в вирусологическую лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия по адресу: г. Петрозаводск, ул. Пирогова, д. 12, подъезд № 10. Если нет возможности доставить клеща сразу после удаления, его необходимо хранить в морозильной камере холодильника. После самостоятельного удаления клеща надо обязательно вымыть руки.

В районах нужно обращаться к медицинским специалистам, в учреждения здравоохранения по месту жительства.

В Петрозаводске взрослым клеща удалят в травматологическом пункте Больницы скорой медицинской помощи, детям — в травмпункте Детской республиканской больницы. Здесь же при необходимости проведут экстренную иммунопрофилактику клещевого энцефалита.

Иммунопрофилактика проводится на платной основе и по договорам добровольного медицинского страхования.

Бесплатно иммуноглобулин введут детям в возрасте до 4 лет без исследования клеща, детям от 4 до 18 лет — после исследования клеща в случае выявления возбудителя, а также беременным женщинам и участникам Великой Отечественной войны.