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Новости. Общество
21:40, 29 Июля 2018

Шакира едва не погибла в авиакатастрофе

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В этом году знаменитость то и дело преследуют неприятности.

Как пишет StarHit, на днях певица Шакира впервые за много лет лет приехала в родной город Барранкилье, где спела на открытии Центральноамериканских и Карибских игр. Отработав выступление, певица села на самолет и полетела на Багамы, чтобы там воссоединиться с семьей: возлюбленным Жераром Пике и двумя сыновьями. Вот только полет был крайне беспокойным. Спустя 20 минут после взлета в самолете произошла разгерметизация. Чтобы избежать крушения пилот совершил экстренную посадку в Барранкилье. В итоге, Шакира отделалась лишь испугом.

В последнее время знаменитость то и дело преследуют неприятности. Сравнительно недавно певицу заподозрили в неуплате налогов. Шакира задолжала казне Испании десятки миллионов евро, за это ей грозил тюремный срок. Эта история закончилась тем, что знаменитость все же заплатила штраф в 20,5 млн. евро.

В июне неизвестные напали на дом Шакиры и ее возлюбленного Жерара Пике, находящийся Барселоне. В это время знаменитых супругов не было дома, зато в особняке находились родители футболиста. Как позже выяснила полиция, воры не знали, на чье имущество решили посягнуть. К счастью, преступники не причинили вреда родителям Пике, а взяли с собой дорогие часы Жерара и несколько украшений певицы.

Напомним, Шакира и Пике официально вместе с марта 2011-го.

"Я представляю вам мое солнышко", — так певица в соцсетях сообщила поклонникам новость о том, что она теперь не одинока. У пары подрастают двое сыновей, но несмотря на это, звездная пара не спешит регистрировать отношения. В прошлом году они заявляли, что готовятся к свадьбе, но церемония так и не состоялась.

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