Шанадалович объяснил, почему людям, отработавшим на селе многие годы, нужна повышенная выплата к пенсии

Парламентарии Карелии предлагают установить повышенную выплату к пенсии для граждан, проработавших 30 и более лет на селе, вне зависимости от их места нынешнего проживания.

Соответствующее обращение парламентарии Ольга Шмаеник, Алексей Хейфец, Элиссан Шандалович, Валерий Шоттуев, Светлана Бачой, Анна Лопаткина подготовили в адрес заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой.

"Складывается ситуация, когда бывшие работники сельского хозяйства, у которых за плечами 30 и более лет работы в совхозах, не могут получить повышенную выплату к пенсии в силу того, что сейчас они проживают в городе, поближе к детям, или их поселок преобразован в поселок городского типа. Это вызывает непонимание у пенсионеров, они обращаются к нам с просьбой помочь восстановить справедливость", - прокомментировала автор инициативы первый вице-спикер Законодательного собрания Ольга Шмаеник.

По словам председателя Законодательного собрания Элиссана Шандаловича, доплата является компенсационной выплатой и не логично, когда ее лишается человек, отдавший сельскому хозяйству три десятка лет лишь из-за смены места жительства.

"Это вопрос справедливости. Думаю, будет правильно, если наше предложение будет поддержано, и людям, которые отработали в сельском хозяйстве многие годы, повышенная доплата будет выплачиваться", - отметил спикер парламента.

Ожидается, что обращение рассмотрят на заседании Комитета по здравоохранению и социальной политике Законодательного собрания в июне.