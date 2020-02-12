Шандалович: "Без качественного и сбалансированного питания мы не сможем вырастить здоровое поколение"

Элиссан Шандалович рассказал о готовности школ республики накормить всех младшеклассников горячим питанием, сообщили в пресс-службе Заксобрания Карелии.

На сегодняшнем заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодёжной политике спикер карельского парламента Элиссан Шандалович рассказал об итогах мониторинга готовности школ республики обеспечить бесплатным горячим питанием школьников 1-4 классов.



"В течение двух недель мы активно выезжали в районы, провели большую работу по сбору информации о том, насколько школы республики готовы обеспечить всех младших школьников бесплатным горячим и качественным питанием. Исходя из представленной информации, на сегодня 142 школы Карелии подтвердили готовность обеспечить детей горячим питанием уже с 1 сентября 2020 года", – сказал спикер Заксобрания.



При этом,отметил Шандалович, есть и проблемные моменты. В частности, предписания надзорных органов, которые школам необходимо исполнить.



"Это касается в основном состояния и технической базы пищеблоков и столовых. Например, в Пряжинском районе почти во всех школах требуется обновление оборудования пищеблоков.В школах Лахденпохского района нужно приобрести дополнительное оборудование. Но есть и районы, в которых идеальное состояние пищеблоков", – сообщил Элиссан Шандалович.



Ситуацию прокомментировала начальник отдела санитарного надзора Роспотребнадзора по Карелии Ирина Соболь.



"Ситуации, которые могут вызвать угрозу здоровья детей, никогда не остаются незамеченными. В таких случаях всегда идёт приостановление деятельности объекта. На сегодня у нас таких пищеблоков нет", – сказала Ирина Соболь.



По информации, представленной в Законодательное Собрание, на устранение предписаний потребуется порядка 93 млн рублей. Для того, чтобы обеспечить всех младших школьников бесплатным горячим питанием, – необходимо 663 млн рублей. Всего, по подсчетам районных и городских властей, для организации питания младшеклассников потребуется порядка 800 млн рублей.



"Отмечу, что для успешной организации детского питания нам необходимо совместно с Министерством образования Карелии разработать специальную программу. Важно также объединиться в этом вопросе и с коллегами на федеральном уровне. Уверен, что поставленная Президентом задача нам по плечу", – сказал спикер парламента.



"Именно благодаря такой масштабной предварительной работе мы уже понимаем, куда нам двигаться дальше. Важно, что Министерство образования координирует работу с органами местного самоуправления в части поддержки школ, которые самостоятельно готовят учащимся питание. Такие школы войдут в программу модернизации пищеблоков и столовых", – отметила председатель Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галина Гореликова.



Депутат также обратила особое внимание на необходимость отработать механизмы подготовки аукционов на организацию питания. Другой важный вопрос, по мнению Галины Гореликовой, организация бесперебойной поставки более широкого ассортимента продуктов питания в школы отдаленных районов республики.

Следующее обсуждение по вопросу организации школьного питания пройдет в Законодательном Собрании в марте.