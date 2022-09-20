Шандалович: Госэкспертиза одобрила проект капремонта школы № 1 в Медвежьегорске

Управление государственной экспертизы Республики Карелия выдало положительное заключение на проектно-сметную документацию для проведения работ, сообщил председатель Заксобрания Элиссан Шандалович.

Спикер карельского парламента держит на контроле вопрос предстоящего капитального ремонта школ № 1 в Медвежьегорске. Сегодня, 6 октября, Управление государственной экспертизы Республики Карелия выдало положительное заключение на проектно-сметную документацию для проведения работ. Об этом председатель Заксобрания республики сообщил на своей странице в соцсети.

«В школе планируется капитально отремонтировать фасад здания, кровлю и инженерные сети, — пишет Элиссан Шандалович. — На подготовку документации по нашему с коллегой-депутатом Галиной Васильевной Алуповой предложению в региональном бюджете было предусмотрено 3 млн рублей. Наличие ПСД — первоочередное условие для включения учреждения в федеральную программу капитального ремонта школ».

По словам председателя Законодательного собрания республики, в ближайшее время документы будут направлены в Министерство образования и спорта республики для включения медвежьегорской школы № 1 в заявку от Карелии для участия в федеральной программе капремонта школ.