Шандалович начал поездку в приграничное Приладожье с патриотического мероприятия

Рабочую поездку в приграничные населенные пункты Приладожья председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович начал с открытия стелы в память о погибших в ходе советско-финляндской войны 1939–1940 годов.

Об этом он написал на своей странице «Вконтакте». Мемориал открыли на месте братского захоронения, расположенного на территории комплекса «Долина Героев» в местечке Леметти. После восстановления памятника ему вернули тот облик, каким он был в 40-х годах.

По словам Элиссана Шандаловича, осенью 2021 года захоронение обнаружил отряд «Поиск». Архивы указывают на то, что в братской могиле покоятся останки 201 красноармейца и командира. 32 фамилии удалось восстановить, и работа над списком продолжается.

«Очень важно, что таких памятных мест, посвященных защитникам Родины, в Карелии появляется всё больше. И сегодня особенно остро ощущается то, как же важно сохранить на века память о подвиге наших героев! А те, кто готов забыть о своем прошлом, готов перечеркнуть историю своей страны, правду о Великой Победе, уничтожая все, что о ней напоминает, даже мемориалы защитникам… Мы видим, что с ними происходит прямо сейчас, видим пропасть, в которую они стремительно скатываются. Хочу поблагодарить всех неравнодушных людей, кто участвовал в восстановлении стелы и возведении часовни, кто устанавливает имена найденных солдат, ищет их родственников. Вечная память павшим героям! Низкий поклон нашим ветеранам!», — написал председатель парламента.