Шандалович напомнил о необходимости модернизации приграничных военных городков

Председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович в день визита замглавы Совета безопасности России в республику Дмитрия Медведева высказался о необходимости укрепления приграничной инфраструктуры.

Напомним, сегодня замглавы Совета безопасности России находится в Карелии. В частности, запланировано совещание на тему обеспечения безопасности РФ на северо-западном направлении в контексте вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

«Поскольку протяжённость сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое, по мнению Дмитрия Анатольевича, нужно серьёзно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива», — написал Элиссан Шандалович на своей странице «ВКонтакте».

Спикер парламента напомнил, что Законодательное Собрание ранее высказало свою позицию по поводу планов Финляндии вступить в НАТО.

«Мы, живя в Карелии, конечно же, внимательно следим за тем, что происходит по ту сторону границы. Как только финны и шведы обнародовали свои планы уйти под натовский каблук, Законодательное Собрание сразу заявило о необходимости „ответных шагов“ на действия наших соседей. Прежде всего, они должны касаться модернизации инфраструктуры приграничных поселков, в частности, военных городков. На недавнем заседании комитета Совета Федерации по международным делам, которое проводилось в Смоленске, парламент Карелии попросил сенаторов обратить особое внимание на то, что условия проживания военнослужащих и их семей в приграничных территориях нуждаются в улучшении», — добавил председатель парламента.