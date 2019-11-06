Шандалович: Необходимо увеличить возраст участников соцпрограммы по обеспечению жильем до 40 лет

Депутаты предложили увеличить предельный возраст молодой семьи для участия в госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" до 40 лет, сообщили в пресс-службе Заксобрания Карелии.

Авторами инициативы выступили председатель карельского парламента Элиссан Шандалович и первый вице-спикер Законодательного Собрания Ольга Шмаеник.



Сейчас субсидию на строительство или покупку жилья могут получить молодые семьи, в которых возраст одного из супругов не превышает 35 лет.



"К сожалению, регионы не всегда в полной мере могут предусмотреть средства на софинансирование своего участия в этой программе, – пояснил Элиссан Шандалович. – Длительное ожидание социальной выплаты не позволяет некоторым семьям получить положенную финансовую поддержку до достижения предельного возраста участия в программе. Поэтому мы считаем справедливым предложить федеральным коллегам пересмотреть условия госпрограммы и увеличить предельный возраст получателей на 5 лет".



По информации Минстроя Карелии, с 2013 по 2018 годы социальная выплата была предоставлена 305 молодым семьям. В 2019 году государственную поддержку планируется оказать еще 13-ти. Всего в списке участников программы, изъявивших желание получить социальную выплату в 2020 году, 602 молодые семьи.



Профильный комитет Заксобрания рекомендовал депутатскому корпусу поддержать предложенную инициативу. Вопрос планируется рассмотреть 12 ноября на заседании карельского парламента.