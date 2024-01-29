Шандалович: низкий поклон защитникам Сталинграда за отвагу и преданность Родине

Восемьдесят один год назад завершилась Сталинградская битва, которая продолжалась 200 дней и ночей.
Как на своей странице в социальной сети написал спикер карельского парламента Элиссан Шандалович, 2 февраля 1943 года немецко-фашистские захватчики потерпели сокрушительное поражение в городе, ставшем символом мужества и героизма.
«Среди защитников Сталинграда были наши земляки. Сегодня в Карелии живут три участника судьбоносного сражения Великой Отечественной войны — свидетели и авторы героических страниц нашей истории. Это Клавдия Ивановна Голованова из Медвежьегорска, Алексей Федорович Шошин из Петрозаводска, Павел Павлович Плотников из Костомукши», — написал председатель республиканского Заксобрания.
Парламентарий поблагодарил героев войны за отвагу и смелость, за верность и преданность Родине.
«Спасибо вам за память, которую вы и ваши боевые товарищи бережно храните и передаете молодому поколению! От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни! Мы гордимся вами!» — написал Шандалович.
Отметим, Сталинградская битва — одно из важнейших и крупнейших генеральных сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн.
Битва происходила с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года.
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