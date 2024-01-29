Шандалович: низкий поклон защитникам Сталинграда за отвагу и преданность Родине

Восемьдесят один год назад завершилась Сталинградская битва, которая продолжалась 200 дней и ночей.

Как на своей странице в социальной сети написал спикер карельского парламента Элиссан Шандалович, 2 февраля 1943 года немецко-фашистские захватчики потерпели сокрушительное поражение в городе, ставшем символом мужества и героизма.



«Среди защитников Сталинграда были наши земляки. Сегодня в Карелии живут три участника судьбоносного сражения Великой Отечественной войны — свидетели и авторы героических страниц нашей истории. Это Клавдия Ивановна Голованова из Медвежьегорска, Алексей Федорович Шошин из Петрозаводска, Павел Павлович Плотников из Костомукши», — написал председатель республиканского Заксобрания.







Парламентарий поблагодарил героев войны за отвагу и смелость, за верность и преданность Родине.



«Спасибо вам за память, которую вы и ваши боевые товарищи бережно храните и передаете молодому поколению! От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни! Мы гордимся вами!» — написал Шандалович.







Отметим, Сталинградская битва — одно из важнейших и крупнейших генеральных сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн.



Битва происходила с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года.