Шандалович: Отличившиеся участники СВО смогут получить бесплатные земельные участки в Карелии

Законопроект главы Карелии Артура Парфенчикова о бесплатных земельных участках отличившимся участникам СВО депутаты рассмотрят 13 июля, сообщил спикер парламента Элиссан Шандалович.

«Инициатива предусматривает бесплатное предоставление земельных участков участникам СВО, удостоенным звания Героя Российской Федерации или награжденным орденами Российской Федерации за участие в спецоперации, а также членам семей погибших бойцов», - рассказал на своей странице в соцсети председатель Заксобрания республики, секретарь реготделения «Единой России» Элиссан Шандалович.







Землю можно будет использовать для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства или садоводства.



«Отмечу, что поддержке участников спецоперации и членов их семей Законодательное собрание Карелии уделяет первостепенное внимание. В частности, ранее мы приняли законы о бесплатной юридической помощи участникам СВО и членам их семей, а также о ежемесячном пособии проживающим для детей погибших бойцов», - отметил Шандалович в соцсети.



По его словам, законопроект рассмотрят 13 июля на заседании парламента. Фракция «Единой России» его поддержит единогласно, заявил спикер Заксобрания республики.