Шандалович поздравил Парфенчикова с днем рождения: «Пусть сбываются все намеченные планы»

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович пожелал руководителю республики Артуру Парфенчикову новых идей и успешных проектов.

Сегодня, 29 ноября, глава Карелии Артур Парфенчиков отмечает свое 58-летие. Спикер парламента республики Элиссан Шандалович опубликовал поздравление на своей странице в соцсети.

«Мы знаем Артура Олеговича как инициативного, целеустремленного, разностороннего и неординарного человека, всем сердцем любящего родную Карелию, - пишет Шандалович. - Хочу пожелать Вам, уважаемый Артур Олегович, прежде всего, крепкого здоровья, семейного благополучия! Пусть сбываются все намеченные планы, новые идеи воплощаются в успешные проекты на благо жителей нашей республики!»