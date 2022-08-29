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Шандалович поздравил с 1 сентября учеников своей родной школы в Медвежьегорске

Новости. Общество
15:30, 01 Сентября 2022
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович принял участие в торжественной линейке в медвежьегорской школе №1, где он сам когда-то учился.

Об этом спикер написал на своей странице Вконтакте.

«Сегодня по традиции поздравил школьников Медвежьегорска. Побывал на торжественных линейках в школе № 1, которую окончил в 1981 году, и школе им. А. Фанягина. Несмотря на ненастную погоду, праздник получился славным. Улыбки, цветы, стихи и хорошее настроение! Хочу пожелать ребятам, чтобы новый учебный год стал интересным путешествием, полным приключений! А педагогам желаю оригинальных идей, нестандартных решений и новых профессиональных достижений!», — написал Карелии Элиссан Шандалович.

Он также рассказал, как проводился ремонт школы в преддверии учебного года. В рамках нацпроекта «Образование» там отремонтировали спортивный зал, обновили пол, освещение, стены, раздевалки и душевые. Работы обошлись в 4,2 млн рублей. За счет выделенных из местного бюджета 500 тысяч рублей отремонтировали помещение, в котором планируется проводить уроки физкультуры для начальных классов.

Кроме того, спикер заехал также на площадку строительства новой школы на 1100 мест. Руководитель проекта строительства Евгений Скубилов заверил, что работы идут по графику. В конце ноябре планируется запустить отопление в один из блоков, чтобы приступить к отделочным работам. Полностью завершить строительство должны к концу 2023 года.

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