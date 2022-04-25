Шандалович предложил публиковать видеоистории о близких, сражавшихся на фронтах ВОВ

Председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович предложил публиковать в соцсетях видеовоспоминания о родственниках, сражавшихся за Родину на фронтах Великой Отечественной войны.

«Не найти в России такой семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война, и у каждой семьи есть своя военная история. Мы, внуки и правнуки ветеранов, несем огромную ответственность за сохранение памяти о подвиге наших Героев, которые 77 лет назад освободили мир от фашизма. И сегодня, когда запад неуклюже пытается ослабить нашу страну, эта священная память о дедах и прадедах делает нас сильнее», — отметил Элиссан Шандалович.

По словам парламентария, в прошлом году к 9 Мая он записал видеовоспоминание о своем дедушке Шандаловиче Михаиле Васильевиче.

«Друзья, предлагаю всем присоединиться к такому формату. Пусть как можно больше людей узнает имена наших героических солдат, офицеров, тружеников тыла — тех, кто не щадя своей жизни восстанавливал справедливость и возвращал людям мирное небо», — написал в соцсети спикер Законодательного Собрания Карелии, сопроводив запись хештегами #ГеройВОВ #ДеньПобеды #9Мая