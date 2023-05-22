Шандалович проверил, как работает федеральная программа «Комплексное развитие сельских территорий»

В деревне Толвуя спикер парламента Карелии осмотрел земельные участки под ИЖС, которые оснастили инфраструктурой.

На своей странице в соцсети председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович написал о встрече с Юрием Ивановым, главным инженером совхоза «Толвуйский», который получил земельный участок под строительство собственного дома.



«Толвуя стала первым населенным пунктом Карелии, где по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий» землю под застройку оснастили инфраструктурой. Из 12 участков шесть предусмотрены работникам совхоза, еще шесть - педагогам и медикам. Есть дорога с тротуарами, уличное освещение, подведены электричество, водоснабжение и канализация. На проведение работ в 2021-2022 годах направили более 44 млн рублей», - сообщил Шандалович.



По его словам, Юрий Иванов рассказал, что сейчас его семья живет в предоставленном совхозом общежитии, но очень хочет переехать в свой дом.



«Возвести небольшой дом-каркасник он планирует за счет собственных средств. Уведомление о начале строительства и заявление на подключение к электроэнергии уже поданы. Среди замечаний к проекту – канализация, которая находится в нескольких десятках метров от выделенного участка. На эту проблему на заседании консультативного совета при Законодательном собрании республики обратил внимание и. о. министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Ольга Викторовна Палкина. Вопрос она взяла под контроль», - отметил председатель карельского парламента.



Также он попросил коллег из исполнительной власти больше информировать людей о возможностях сельской ипотеки на покупку или строительство жилого дома под 3% годовых.



«Вторая в Карелии территория под компактную застройку с инфраструктурой для участков появится в деревне Верховье Олонецкого района. Работы там уже ведутся», - добавил председатель Заксобрания.