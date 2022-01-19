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Шандалович рассказал, какие документы нужно подать для догазификации

Новости. Общество
10:52, 20 Января 2022
фото: Заксобрание Карелии

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Около тысячи жителей Карелии подали заявки на подключение к сетям газораспределения в рамках государственной программы догазификации, сообщил спикер Заксобрания республики Элиссан Шандалович.

Как написал парламентарий на своей странице в соцсети, сделать это можно бесплатно. Соответствующий закон в минувшем году подписал Президент России Владимир Путин.

«Поясню, что догазификация – это строительство газопроводов до границ участков в уже газифицированных населенных пунктах. Все работы, которые проходят именно до границы участка, для заявителя бесплатны. Собственнику домовладения нужно оплатить подключение к газовым сетям только внутри самого участка, а также купить необходимое внутридомовое газовое оборудование», - отметил Элиссан Шандалович.

Для подачи заявки гражданам необходимо предоставить правоустанавливающие документы на земельный участок и индивидуальный жилой дом, ситуационный план (можно заказать через портал Госуслуг), паспорт, СНИЛС.

О том, как подать заявку, указано на сайте АО «Газпром газораспределение Петрозаводск».

«Однако в связи с тем, что у граждан все же возникает много вопросов по сбору документов на догазификацию, рассмотрим эту тему подробно на профильном комитете с привлечением для разъяснений соответствующих специалистов», - добавил председатель Законодательного собрания Карелии.

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