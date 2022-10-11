Шандалович рассказал, какие вопросы задаст министру финансов Карелии при рассмотрении бюджета

В Законодательное собрание Карелии поступит проект бюджета республики на ближайшие три года, сообщил спикер парламента Элиссан Шандалович.

Завтра, 1 ноября, Заксобрание принимает в работу проект бюджета республики на ближайшие 3 года. Об этом спикер карельского парламента Элиссан Шандалович пишет на своей странице в соцсети.

«Прекрасно понимаем, что бюджет формируется в особых непростых условиях. Планируемые доходы - 76,2 млрд. рублей, расходы – 80 млрд. рублей, дефицит - 3,8 млрд. рублей», - отметил председатель Законодательного собрания.

Элиссан Шандалович подготовил для министра финансов республики Елены Антошиной ряд вопросов:

- Хватит ли средств, чтобы исполнить все социальные обязательства перед жителями Карелии?

- Продолжится ли строительство школ и детских садов?

- Сколько денег направим на ремонт дорог, сельское хозяйство, покупку квартир медработникам?

- Предусмотрена ли поддержка военнослужащих и членов их семей?

«Далее предстоит сложная работа на профильных комитетах, где мы детально проработаем каждое направление расходования бюджетных средств», - сообщил парламентарий.