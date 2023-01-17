Шандалович рассказал об инициативе газификации военных городков

Депутаты Заксобрания Карелии подготовили обращение в Минобороны РФ, чтобы упростить процедуру прокладки газопроводов для военных городков.

Жители республики неоднократно обращались к депутатам карельского парламента с просьбами уделить внимание газификации военных городков. В ответ народные избранники подготовили обращение в Министерство обороны России.



Об этом на своей странице в социальной сети рассказал председатель Заксобрания республики Элиссан Шандалович.



«Как вы знаете, Карелия совместно с «Газпромом» наращивает темпы газификации территорий республики, всё больше домов подключено к газу по программе социальной догазификации. В настоящее время, например, есть техническая возможность подвести природный газ к военному городку в деревне Вилга. К 2025 году после прокладки межпоселковых газопроводов она появится у гарнизона «Бесовец» и военного городка «Чална-1». Но сегодня возникают вопросы, связанные с длительностью согласования прокладки газопроводов по землям Минобороны, что осложняет процесс газификации. Поэтому мы предлагаем Минобороны России упростить порядок согласования проведения таких работ», - написал спикер карельского парламента.



По его словам, в условиях сложившейся геополитической ситуации вопросы модернизации инфраструктуры военных городков, условий проживания военнослужащих и членов их семей крайне актуальны. А для Карелии, учитывая ее приграничное положение и создание армейского корпуса, приобретают особую значимость.



Инициативу депутаты рассмотрят на заседаниях профильного парламентского комитета и Законодательного собрания.