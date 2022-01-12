Шандалович рассказал, сколько семей с тройняшками купили квартиры за счет бюджета Карелии

Семьи с тройняшками в республике получают господдержку на приобретение жилья по закону, который приняли депутаты Заксобрания.

«Семь карельских семей, в которых родились сразу трое детей, смогли улучшить свои жилищные условия за счет государственной поддержки. Новые квартиры приобрели семьи из Петрозаводска, Беломорска, Пудожа и Костомукши. Это стало возможным благодаря поправкам, которые Законодательное собрание внесло в республиканский закон в апреле 2019 года. С этого периода семьи, родившие тройню и более детей и нуждающиеся в улучшение жилищных условий, могут получить сертификат на приобретение квартиры или строительство дома за счет республиканского бюджета», - сообщил «ВКонтакте» спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович.





По словам законодателя, одной из первых в республике такой мерой поддержки воспользовалась петрозаводская семья Кристины и Семена Малки. Раньше им вшестером приходилось ютиться у родственников в комнате 18 кв. м. Получив сертификат на сумму 4 млн. рублей, в 2020 году счастливая многодетная семья смогла переехать в комфортную четырехкомнатную квартиру.