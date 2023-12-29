Шандалович: сохранение традиционных семейных ценностей — один из национальных приоритетов

Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович рассказал о поддержке и развитии института семьи.

Как на своей странице в соцсети напомнил председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович, 2024 год был объявлен президентом России Годом семьи. «Семья — это самое дорогое, что может быть у человека, это его защита и опора», — прокомментировал парламентарий.



По словам Шандаловича, в республике немало примеров крепких и дружных семей. В 2023 году 70 семьям были вручены медали «За любовь и верность», более 400 пар отметили юбилеи — золотые, серебряные, жемчужные и бриллиантовые свадьбы. Почти 4 тысячи — зарегистрировали брак, родилось более 4 тысяч детей.



«Любовь и забота, уважение к родителям, готовность вместе преодолевать трудности, доброта и отзывчивость лежат в основе нашего менталитета. В России сохранение традиционных семейных ценностей — один из национальных приоритетов, обозначенных Президентом», — подчеркнул спикер Заксобрания.



Он отметил, что в последние годы в сфере демографической политики страны приняли ряд законов, направленных на поддержку и развитие института семьи.

«Это снижение налоговой нагрузки на многодетные семьи, дополнительные выплаты и пособия, льготные ипотечные программы, создание новых мест в яслях и детских садах. Большая поддержка и внимание оказывается семьям участников СВО. И эта работа будет продолжена. Ведь от благополучия семьи зависит будущее нашей страны», — пояснил Элиссан Шандалович.



На фото: Юрий Николаевич и Галина Дмитриевна Дунины из Медвежьегорска. В ноябре 2023 года супруги отметили золотую свадьбу. У них пятеро внуков и один правнук. Большая и дружная семья.