Шандалович: «Табличка с досадной ошибкой на Стеле воинской славы в Подпорожье демонтирована»

На стеле в Ленинградской области сняли табличку с ошибкой, которая возмутила жителей Карелии.

На воинском мемориале в Подпорожье демонтировали табличку, гласившую о том, что «осенью 1941 года воины истребительного батальона остановили наступление карельской армии фашистов».



Это произошло после того, как на нелепую ошибку обратил внимание председатель Законодательного Собрания в Карелии Элиссан Шандалович.



«О том, что в Ленинградской области на одном из мемориалов появилась, мягко говоря, странная, двусмысленная надпись, я прочитал в соцсетях, — пишет спикер парламента Карелии на своей странице в «ВКонтакте». — Трудно понять, как вообще могла появиться такая надпись. Я сообщил об этом случае нашему сенатору, первому заместителю председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Александру Васильевичу Ракитину. И накануне узнал, что табличку эту демонтировали. Будут работать над ошибками…», — написал Элиссан Шандалович на своей странице в соцсети.