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Шандалович: В Карелии 11 млн рублей выделено на бесплатное питание для медработников, борющихся с Covid-19

Новости. Общество
15:07, 29 Апреля 2020
фото: © Пресс-служба Заксобрания Карелии
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Более 11 млн рублей направлено в Карелии на бесплатное горячее питание для медицинских работников, которые в стационарах помогают лечить пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе Заксобрания Карелии.

Это следует из поступившего в Законодательное Собрание Карелии ответа первого заместителя главы республики Александра Чепика.

Ранее с предложением предоставить медработникам бесплатное горячее питание выступили депутаты республиканского парламента.

По словам спикера Законодательного Собрания, заслуженного врача Карелии Элиссана Шандаловича, в условиях пандемии медицинский персонал несет чрезвычайно высокую нагрузку и нуждается в поддержке. Врачи, медсестры, санитары сейчас находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией.

"Их самоотверженный труд позволяет сдерживать наступление опасного вируса, поэтому главной нашей задачей является создание им максимально комфортных условий для работы, в том числе забота о предоставлении бесплатного питания", – сказал Элиссан Шандалович.

Парламентарий также поблагодарил главу Карелии Артура Парфенчикова за поддержку инициативы депутатов.

По информации Министерства здравоохранения Карелии, горячими блюдами обеспечиваются те медицинские учреждения, в которых сотрудники оказывают помощь больным с коронавирусной инфекцией в стационарах. Среди них, в частности, Госпиталь для ветеранов войн и Республиканская инфекционная больница.

Как отметил Элиссан Шандалович, принятое решение также позволяет поддержать предприятия общественного питания, обеспечить загрузку их мощностей и сохранить рабочие места в условиях введенных ограничений.

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