Шандалович: В Карелии 11 млн рублей выделено на бесплатное питание для медработников, борющихся с Covid-19

Более 11 млн рублей направлено в Карелии на бесплатное горячее питание для медицинских работников, которые в стационарах помогают лечить пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе Заксобрания Карелии.

Это следует из поступившего в Законодательное Собрание Карелии ответа первого заместителя главы республики Александра Чепика.



Ранее с предложением предоставить медработникам бесплатное горячее питание выступили депутаты республиканского парламента.



По словам спикера Законодательного Собрания, заслуженного врача Карелии Элиссана Шандаловича, в условиях пандемии медицинский персонал несет чрезвычайно высокую нагрузку и нуждается в поддержке. Врачи, медсестры, санитары сейчас находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией.



"Их самоотверженный труд позволяет сдерживать наступление опасного вируса, поэтому главной нашей задачей является создание им максимально комфортных условий для работы, в том числе забота о предоставлении бесплатного питания", – сказал Элиссан Шандалович.

Парламентарий также поблагодарил главу Карелии Артура Парфенчикова за поддержку инициативы депутатов.



По информации Министерства здравоохранения Карелии, горячими блюдами обеспечиваются те медицинские учреждения, в которых сотрудники оказывают помощь больным с коронавирусной инфекцией в стационарах. Среди них, в частности, Госпиталь для ветеранов войн и Республиканская инфекционная больница.



Как отметил Элиссан Шандалович, принятое решение также позволяет поддержать предприятия общественного питания, обеспечить загрузку их мощностей и сохранить рабочие места в условиях введенных ограничений.