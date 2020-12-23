Схема движения изменилась у восстановленного пешеходного перехода у школы в Петрозаводске

У школы №46 сделали безопасным пешеходный переход, который ранее стерли по предписанию ГИБДД.

По сообщению администрации Петрозаводска, для повышения безопасности дорожного движения пешеходный переход в районе пересечения бульвара Интернационалистов с Учительской улицей оборудовали искусственными неровностями. Кроме того, на объекте изменилась схема движения транспорта.

При левом повороте с бульвара Интернационалистов на Учительскую улицу (при движении со стороны Сестрорецкого проезда) водители будут иметь приоритет. На перекрестке установили знак 2.1 "Главная дорога" со стороны Сестрорецкого проезда. А на бульваре Интернационалистов при движении с улицы Хейкконена появился знак 2.4 "Уступите дорогу".

Напомним, родители собирали подписи за восстановление "зебры" у школы №46. Пешеходный переход со стороны бульвара Интернационалистов у ЖК "Иволга" стерли в сентябре. Школьники не могли, не подвергая свою жизнь опасности, дойти до образовательного учреждения.

Позже в администрации города сообщили, что переходный переход был демонтирован по предписанию ГИБДД Карелии. Его появление на бульваре Интернационалистов у нового жилого комплекса незаконно. Но по просьбам горожан пешеходный переход восстановили.