В Петрозаводске восстановили стертый у школы пешеходный переход

У школы №46 оборудовали пешеходный переход, который ранее стерли по предписанию ГИБДД.

По сообщению мэрии Петрозаводска, пешеходный переход в районе бульвара Интернационалистов у школы № 46 открыли для движения. Для обеспечения безопасности горожан, в первую очередь для школьников, администрация города согласовала с ГИБДД оборудование здесь места пересечения проезжей части пешеходами.

В минувшие выходные подрядчик нанес соответствующую разметку, установил дорожные знаки "Пешеходный переход". Работы на данном участке проводит ООО "ТехРент" в рамках действующего муниципального контракта.

В дальнейшем объект планируется оборудовать ограждениями и искусственными неровностями, в районе перехода улучшат освещение. Дополнительно рассматривается возможность установки светофора вблизи школы, расширения тротуара.

Напомним, родители собирали подписи за восстановление "зебры" у школы №46. Пешеходный переход со стороны бульвара Интернационалистов у ЖК "Иволга" стерли в сентябре. Школьники не могли, не подвергая свою жизнь опасности, дойти до образовательного учреждения.

Как рассказали "Столице на Онего" позже в администрации города, переходный переход был демонтирован по предписанию ГИБДД Карелии. Его появление на бульваре Интернационалистов у нового жилого комплекса незаконно. Администрация Петрозаводска его не устанавливала.