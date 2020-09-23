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Пешеходный переход стерли у школы в Петрозаводске по предписанию ГИБДД

Новости. Общество
11:36, 24 Сентября 2020
фото: © Читатели "Столицы на Онего"
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Родители собирают подписи за восстановление пешеходного перехода у школы №46 на бульваре Интернационалистов.

Напомним, петрозаводчане, проживающие в ЖК "Иволга" и других домах, находящихся за новым жилым комплексом на Древлянке, не понимают, кому потребовалось убрать нерегулируемый пешеходный переход на бульваре Интернационалистов. Утром, когда дети идут в школу №46, на дороге оживленное движение. Жители коттеджей, пользующиеся магистралью, спешат на работу. В результате школьники не могут, не подвергая свою жизнь опасности, дойти до образовательного учреждения.

Как рассказали "Столице на Онего" в администрации города, переходный переход был демонтирован по предписанию ГИБДД Карелии. Его появление на бульваре Интернационалистов у нового жилого комплекса незаконно. Администрация Петрозаводска его не устанавливала. Кроме того, он был оборудован не в соответствии с существующими нормами. Здесь отсутствовали искусственные неровности и ограждения.

Тем не менее, родители учеников 46 школы требуют вернуть пешеходный переход. Они собирают подписи за восстановление "зебры".

Власти Петрозаводска согласны с родительской общественностью. Специалисты мэрии выезжали с проверкой на объект. Их заключение – пешеходный переход на бульваре Интернационалистов необходим. Для того, чтобы установить переход, нужно разработать проект и изыскать средства для его реализации.

"В плане работ этот участок дороги у школы в №46 стоит. Сейчас пытаемся найти средства для оборудования пешеходного перехода за счет федеральных средств, включая нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - отметили в пресс-службе мэрии.

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Комментарии

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zanoza
2020-09-24 12:10:06
Доколе будет бюрократическая неповоротливая машина подвергать детей опасности. Наверное надо с ними судиться, ведь создание безопасности в городе- это прямая обязанность мэрии.
dimchik19725
2020-09-24 11:40:30
Ещё 2-3 года ждать.. Проект.. Когда мост то уже на Мерецкова готов хоть проект будет? Идиоты!
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