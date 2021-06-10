Схема движения изменится в центре Петрозаводска из-за реконструкции дороги

В связи с реконструкцией улицы Куйбышева на отдельных участках дороги будет ограничен проезд и запрещена остановка машин, сообщили в администрации города.

По данным Упрдора Карелии, со следующей недели в Петрозаводске начнутся работы по устройству инженерных сетей и строительству кольцевого пересечения улиц Кирова, Ленинградская, Куйбышева и набережной Варкауса. В связи с этим, с 20 июня в районе реконструкции дороги изменится схема движения транспорта.

Так, полностью закроют участок Озерного переулка от въезда на территорию ЖК «Аквамарин» до улицы Кирова. Въезд к жилому комплексу с набережной Варкауса ограничат. Объезд участка будет осуществляться следующим образом: Московская улица — Октябрьский проспект — Ленинградская улица.

Остановку транспорта запретят на Ленинградской улице (от улицы Кирова до Октябрьского проспекта), на Октябрьском проспекте (от Ленинградской до Московской улиц), на Московской улице (от Октябрьского проспекта до набережной Варкауса) и на набережной Варкауса (от Московской до Ленинградской улиц).

Водителей просят быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, заранее планировать свой маршрут.

В мэрии напомнили, строительно-монтажные работы на улице Куйбышева начались в марте этого года. Проект подразумевает реконструкцию существующей части автодороги от проспекта Ленина до улицы Малой Слободской и ее продолжение до набережной Варкауса. Магистраль поможет разгрузить улицу Кирова, улучшить транспортное сообщение, в том числе с БСМП, инфекционной больницей и жилыми кварталами. На участке появится мост через реку Неглинку, разворотное кольцо в районе Ленинградской улицы, дополнительные остановочные пункты и светофоры.

Проект реализуется в рамках ФЦП «Развитие Республики Карелия на период до 2021 года». Заказчик работ — Управление автомобильных дорог Карелии.

Напомним, в марте жители Петрозаводска вызвали полицию на место массовой вырубки деревьев, где собираются строить новую автодорогу в продолжение улицы Куйбышева. В администрации города заявили, что разрешение на снос деревьев на участке от проспекта Ленина до Неглинской набережной не выдавалось. Власти Петрозаводска пообещали, что границы Левашовского бульвара после продления улицы Куйбышева не изменятся.