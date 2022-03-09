Схема движения транспорта изменится 18 марта в центре Петрозаводска

В администрации города предупредили об изменении схемы движения транспорта на площади Кирова.

Для проведения массовых мероприятий завтра, 18 марта, с 9.00 изменится схема движения транспорта. На площади Кирова будет организована пешеходная зона. Въезд на площадь будет запрещен со стороны улицы Правды и проспекта Карла Маркса. При этом запрет на въезд с проспекта Карла Маркса будет действовать только 18 марта, а с улицы Правды — до 22 марта.

Кроме того, уже сегодня вечером на участке проспекта Карла Маркса между улицами Пушкинской и Куйбышева будет запрещена остановку транспорта.

Администрация Петрозаводска призывает горожан быть предельно внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения, а также заранее планировать пути объезда.