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Схема движения транспорта изменится 18 марта в центре Петрозаводска

Новости. Общество
19:11, 17 Марта 2022
фото: Администрация Петрозаводска

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В администрации города предупредили об изменении схемы движения транспорта на площади Кирова.

Для проведения массовых мероприятий завтра, 18 марта, с 9.00 изменится схема движения транспорта. На площади Кирова будет организована пешеходная зона. Въезд на площадь будет запрещен со стороны улицы Правды и проспекта Карла Маркса. При этом запрет на въезд с проспекта Карла Маркса будет действовать только 18 марта, а с улицы Правды — до 22 марта.

Кроме того, уже сегодня вечером на участке проспекта Карла Маркса между улицами Пушкинской и Куйбышева будет запрещена остановку транспорта.

Администрация Петрозаводска призывает горожан быть предельно внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения, а также заранее планировать пути объезда.

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