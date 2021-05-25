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Схема движения транспорта изменится в центре Петрозаводска из-за молодежного праздника

Новости. Общество
08:20, 26 Мая 2021

Въезд транспорта на площадь Кирова ограничат с 27 мая до вечера следующего дня, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В связи с проведением фестиваля, приуроченного к пятилетию Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», в центре Петрозаводска изменится схема движения транспорта.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, 27 мая с 19.00 будет запрещён въезд на площадь Кирова с проспекта Карла Маркса и улицы «Правды».

Ограничения призваны обеспечить безопасность участников мероприятия и будут действовать до 28 мая (до 23.00).

В ГИБДД просят горожан быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, заранее планировать пути объезда.

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Комментарии

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наташка
2021-05-26 08:41:20
У либерды конкретно бомбанет :)
Off
2021-05-26 09:28:14
наташка, мужик , социопатишка ... Они сидят в Думе и думают .. мол беда , улицы в Птз. перекрыли , санитарный режим не соблюдают педриотята .... :)
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