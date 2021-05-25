Схема движения транспорта изменится в центре Петрозаводска из-за молодежного праздника

Въезд транспорта на площадь Кирова ограничат с 27 мая до вечера следующего дня, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В связи с проведением фестиваля, приуроченного к пятилетию Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», в центре Петрозаводска изменится схема движения транспорта.



Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, 27 мая с 19.00 будет запрещён въезд на площадь Кирова с проспекта Карла Маркса и улицы «Правды».



Ограничения призваны обеспечить безопасность участников мероприятия и будут действовать до 28 мая (до 23.00).



В ГИБДД просят горожан быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, заранее планировать пути объезда.

