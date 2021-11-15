Схема движения в нескольких районах Петрозаводска изменится завтра

Завтра изменится схема движения транспорта на Кукковке, в Октябрьском районе и в центре Петрозаводска.

С 3 января в центре Петрозаводска, на Кукковке и в Октябрьском районе изменится схема движения транспорта. Будет запрещена остановка на трёх участках автодорог. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

На постоянной основе ограничение начнёт действовать на Октябрьском проспекте при движении по направлению от центра города: от Ленинградской улицы до Елочного проезда. Также будет запрещена остановка на Комсомольском проспекте между улицами Генерала Судакова и Братьев Озеровых по чётной стороне — напротив павильона ожидания общественного транспорта (остановка «ул. Энтузиастов») и дома № 31.

Ещё одно подобное ограничение коснётся Красноармейской улицы. Запрет остановки будет действовать в парковочном кармане у дома № 8 при движении в сторону железнодорожного вокзала с 0 до 6 часов.

Нововведения призваны улучшить пропускную способность и повысить качество уборки на городских магистралях, сообщили в мэрии.