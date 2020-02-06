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Схема движения в центре Петрозаводска изменится в связи с празднованием "Гипербореи"

Новости. Общество
15:53, 06 Февраля 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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В субботу, 8 февраля, в центре города изменится схема движения, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С 8.30 до 21.00 будет запрещён проезд по проспекту Ленина и улице Еремеева от пересечения с улицей Куйбышева и по улице Пушкинской от пересечения с улицей Германа Титова. Здесь будут организованы пешеходные зоны.

С 14.00 до 16.30 в связи с праздничным шествием в рамках карнавала "Сто символов Карелии" вступят в силу дополнительные ограничения. Будет запрещён проезд по проспекту Ленина в сторону Онежской набережной от пересечения с улицей Герцена. От неё же будет перекрыто движение по улицам Гоголя и Заводская Линия. От Красной улицы будет запрещён въезд на улицы Фридриха Энгельса и Дзержинского, от улицы Еремеева – на улицы Кирова и Куйбышева. Перекроют движение по улице Правды от Казарменской улицы и по улице Луначарского от набережной Гюллинга.

С 20.00 7 февраля на территории проведения торжественных мероприятий будет запрещена остановка транспорта.

Администрация Петрозаводска призывает горожан быть внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.

Напомним, горожан и гостей ждут фестиваль "ScandiKarjala. Легенды Гипербореи" и многое другое.

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Комментарии

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zanoza
2020-02-06 16:51:31
Одни карнавалы устраиваются, причём на бюджетные деньги. А мы ведь не в Бразилии живём :)
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