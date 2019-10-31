Схема движения в центре Петрозаводска временно изменится

Схема движения изменится на время проведения массовых мероприятий, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С 20.00 2 ноября будут запрещены повороты на площадь Кирова. До 21.00 4 ноября – въезд с проспекта Карла Маркса, до 15.00 7 ноября – с улицы Правды.

С 9.00 до 16.00 4 ноября будет дополнительно запрещено движение по проспекту Карла Маркса на участке между улицами Фадеевской и Куйбышева.

Администрация города просит горожан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.

Напомним, на празднике "Марьяне" 4 ноября шеф-повар приготовит целый котел фирменного варенья.