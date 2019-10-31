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Новости. Общество
13:18, 31 Октября 2019
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Схема движения в центре Петрозаводска временно изменится

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Схема движения изменится на время проведения массовых мероприятий, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С 20.00 2 ноября будут запрещены повороты на площадь Кирова. До 21.00 4 ноября – въезд с проспекта Карла Маркса, до 15.00 7 ноября – с улицы Правды.

С 9.00 до 16.00 4 ноября будет дополнительно запрещено движение по проспекту Карла Маркса на участке между улицами Фадеевской и Куйбышева.

Администрация города просит горожан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.

Напомним, на празднике "Марьяне" 4 ноября шеф-повар приготовит целый котел фирменного варенья.  

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