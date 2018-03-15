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Новости. Общество
18:00, 15 Марта 2018

Шенгенскую визу можно будет получить на 5 лет, но она станет дороже

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Европейская комиссия 14 марта представила предложения по изменению Визового кодекса Евросоюза, пишет "Фонтанка".

Об этом сообщает представительство ЕС в России. Еврочиновники обещают ускоренные и более гибкие процедуры получения шенгена. В частности, срок рассмотрения выдачи визы снизится с 15 до 10 дней. Кроме того, заявление на визу можно будет подать за полгода до поездки, а не за 3 месяца, как это происходит сейчас. Еще одним нововведением станут многократные долгосрочные визы для "надежных постоянных путешественников с положительной визовой историей", как написано в проекте. Самые удачливые могут рассчитывать на 5-летний шенген. Страны ЕС прорабатывают и возможность выдачи на внешних границах кратковременных виз для посещения одной страны сроком до 7 дней. 

При всех положительных нововведениях вырастет визовый сбор, который с 2006 года составлял 60 евро. Теперь за шенген придется отдать 80 евро. В представительстве ЕС пояснили, что это необходимо для поддержания системы и персонала, ответственных за выдачу виз.

Весной ЕС планирует внести изменения в Визовую информационную систему (ВИС), где хранится вся информация о заявителях. Это поможет быстрее обрабатывать заявления. В конце года Европейская комиссия начнет исследование возможности подачи заявления на визу в цифровой форме.

По данным на 2016 год, ЕС выдает примерно 14 миллионов шенгенских виз ежегодно. 

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